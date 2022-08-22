БРЮССЕЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Европейцам может понадобиться некоторое время, чтобы привыкнуть к употреблению в пищу насекомых, как это предложила недавно Еврокомиссия, однако ничего необычного в этом нет, считает врач-диетолог из Брюсселя Хлоя Де Смет. В Польше предложили дать странам Евросоюза возможность отказаться от евро

В августе Еврокомиссия предложила попробовать гражданам в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду. ЕК также напомнила пользователям, что в Евросоюзе в настоящее время зарегистрированы три вида съедобных насекомых в качестве "новых продуктов питания", которые можно выращивать и продавать для потребления в пищу. К таким видам относятся сверчки, мучной хрущак и саранча.

"Многие народы по всему миру уже едят насекомых. Конечно, потребление насекомых в пищу связано и с культурными особенностями. Среднестатистическому гражданину потребуется некоторое время, чтобы он начал лакомиться хорошо узнаваемым, жирным жареным кузнечиком. Хотите еще саранчи? Надо признать, что мы уже едим улиток и лягушачьи лапки — блюда, которые можно найти в лучших ресторанах. Почему бы нам не попробовать и насекомых?" — сказала Де Смет РИА Новости.

По мнению эксперта, таким образом ЕК выполняет свою задачу по контролю за продовольствием, доступным европейским потребителям, ведь в насекомых содержится большое количество белков, минералов и аминокислот. Продажи продуктов питания в Швеции снизились за год

"Вегетарианская пища должна быть хорошо дополнена продуктами, богатыми белком. Продукты, сделанные на основе насекомых, благодаря хорошему содержанию белка могут стать хорошей заменой мясу, даже с точки зрения содержания минералов. В будущем это может позволить сберечь… крупный рогатый скот…, (что приведет) к меньшему экологическому воздействию на природу", — считает эксперт.

Де Смет отметила, что на данный момент некоторые виды насекомых действительно используются в ЕС в производстве муки для хлебобулочных изделий, таких как протеиновые батончики, паста, шоколад, лепешки, соленые или сладкие печенья. Помимо этого, в европейских столицах есть рестораны, чаще всего это эко-рестораны, где можно отведать блюда из насекомых, сказала врач-диетолог.

"Эволюция, конечно, начнется в более широких масштабах с использования насекомых в муке и мучных изделиях как невидимых белковых добавок, а не как отчетливо видных жареных насекомых", — заключила эксперт.