МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Вечером в субботу, 20 августа, в Подмосковье на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, в автомобиле сработало взрывное устройство.

По данным ФСБ, заказчиком убийства являются украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию с дочерью 23 июля.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP.

В день убийства исполнительница с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, сообщают в ЦОС ФСБ РФ. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что материалы расследования переданы в СК РФ.