БЕРЛИН, 22 авг — ПРАЙМ. Возможное введение запрета выдачи шенгенских виз россиянам не представляется правильным, сказала РИА Новости сопредседатель левой партии Германии Янине Висслер. В Британии допустили уровень инфляции в стране в 18,6% в январе 2023 года

"Мы отвергаем санкции, которые бьют по широким слоям населения", — сказала Висслер, отвечая на вопрос о позиции ее партии в вопросе возможного прекращения выдачи всем российским гражданам шенгенских виз.

"Мы отвергаем то, о чем вы сейчас упомянули (запрет на выдачу шенгенских виз — ред.), мы не считаем это правильным", — добавила она.

Однако по данным газеты Bild, ряд оппозиционных политиков Германии, в частности, из Христианско-демократического союза (ХДС) и "сестринской" ей партии Христианско-социальный союз (ХСС) выступают за прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.

В последнее время в ряде западных государств звучат призывы запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что в данной ситуации рассчитывают на трезвость мышления ЕС. В случае отказа россиянам в шенгенских визах Россия отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию, добавили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".