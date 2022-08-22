Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках, сообщила ее родственница
МАРИУПОЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Гражданка Украины Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра.
"Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда в контору", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, служила ли Вовк в подразделении националистов "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
Также родственница подозреваемой рассказала, что та месяц назад уехала в Европу и не появлялась в своей квартире в Мариуполе.
"Она тут не живет, отец ее тут живет… Месяц назад наверно уехала… Месяц назад уехала в Европу", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Вовк "никому ничего не говорила".
Вечером в субботу, 20 августа, в Подмосковье на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, в автомобиле сработало взрывное устройство. По данным ФСБ, заказчиком убийства были украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/society/20220822/837853810.html