Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник
ООН, 22 авг — ПРАЙМ. Россия собирается поднять тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
"Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной — ред.)", — сказал Небензя.
Он добавил, что убийство журналистки демонстрирует демонстрирует характер украинского государства, потому что "очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ".
Вечером в субботу, 20 августа, в Подмосковье на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, в автомобиле сработало взрывное устройство. По данным ФСБ, заказчиком убийства были украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/society/20220822/837854360.html