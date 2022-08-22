ООН, 22 авг — ПРАЙМ. Россия собирается поднять тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. ФСБ назвала заказчиков и исполнителя убийства Дарьи Дугиной

"Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной — ред.)", — сказал Небензя.

Он добавил, что убийство журналистки демонстрирует демонстрирует характер украинского государства, потому что "очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ".

Вечером в субботу, 20 августа, в Подмосковье на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, в автомобиле сработало взрывное устройство. По данным ФСБ, заказчиком убийства были украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, добавили в ведомстве.