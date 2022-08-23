Россия призывает Совет безопасности ООН осудить убийство Дарьи Дугиной
Василий Небензя: Россия призывает СБ ООН и руководство организации осудить убийство Дарьи Дугиной
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ООН, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация настоятельно призывает Совет безопасности ООН и ее руководство осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
"Россия призывает и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", — сказал Небензя.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://1prime.ru/society/20220823/837868051.html
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