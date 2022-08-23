ООН, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация настоятельно призывает Совет безопасности ООН и ее руководство осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН

Небензя заявил, что Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время

"Россия призывает и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", — сказал Небензя.

Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.