ООН, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация настоятельно призывает Совет безопасности ООН и ее руководство осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя. Небензя заявил, что Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время

"Россия призывает и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", — сказал Небензя.

Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.