МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк России с начала года направил на блокировку более 900 страниц мошенников в социальных сетях, большинство из них находилось в ВКонтакте, чаще всего аферисты предлагали микрозаймы, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. В Центробанке заявили, что мошенники могут вернуться к теме коронавируса

"За неполные восемь месяцев этого года мы направили на блокировку более 900 страниц в социальных сетях. Большинство из них находилось в ВКонтакте. Чаще всего предлагались нелегальные услуги по микрофинансированию, были и страницы с признаками финансовых пирамид", — рассказал он.

По словам Уварова, механизм блокировки показал свою эффективность, алгоритм действий такой же, как и по сайтам.

При этом он добавил, что по инициативе ЦБ за неполные восемь месяцев было заблокировано более пяти тысяч мошеннических сайтов, почти все они находились в иностранных доменных зонах.

Полномочия направлять информацию о противоправных интернет-ресурсах для последующей внесудебной блокировки ЦБ получил в декабре 2021 года.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.