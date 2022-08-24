МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал решение итальянский властей лишить российский политиков и предпринимателей государственных наград очередным нелепым проявлением "культуры отмены". Италия лишила государственных наград Грушко, Грефа и Дюкова

Отмечается, что российский дипломат также был лишен госнаграды Италии.

"Очередное нелепое проявление так называемой культуры отмены. А что в Италии не знали, что награждаемые служат своему Отечеству? Вопрос, конечно, сугубо риторический", — сказал замминистра, добавив, что Италия лишила госнаград "всех скопом — и государственных служащих, и представителей сообщества предпринимателей".

Ранее сообщалось, что президент Серджо Маттарелла указом от 8 августа лишил государственных наград замглавы МИД России Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа, главу "Газпром нефти" Александра Дюкова, крупного предпринимателя Андрея Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева, гендиректора РЖД Олега Белозерова, замглавы МИД России Евгения Иванова, глав РСПП и РФПИ Александра Шохина и Кирилла Дмитриева.