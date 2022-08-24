МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в среду совещание по ликвидации природных пожаров в России. Мишустин создал правкомиссию по ликвидации лесных пожаров

"У нас сегодня вопросы, связанные с ликвидацией природных пожаров и их последствий. Известно, у нас в стране, и в Европе стоит аномально жаркая погода. Во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам", — заявил он в ходе мероприятия.

Российский лидер поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области и минимизации последствий от них. Он отметил, что пожары продолжают распространяться в регионе из-за сильного ветра и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

"Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира", — сказал он.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков доложил, что пожар должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован — в течение одной-двух недель. По его словам, сейчас с учетом распространения ветра наибольшую опасность по распространению пожара представляет северная и северо-восточная кромка пожара. Основные ресурсы сосредоточены на этих направлениях, из-за достаточно сложно проходимой территории главная задача там — это доставить в нужную точку наземную технику, людей для тушения и обеспечить безопасный подход, добавил он.

"Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Погода крайне неблагоприятная: днем температура доходит до 33 градусов, достаточно сильный ветер, вчера в зоне распространения пожара доходил до 17-18 метров в секунду. Осадков не было и в ближайшее время не ожидается", — пояснил Малков.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с пожарами в Рязанкой области становится более контролируемой, а сил и средств для борьбы в регионе более чем достаточно.

"Сегодня уже ситуация более контролируемой становится. Я считаю, что в течение суток — двое пожар долен быть локализован", — сказал он. В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Путин отметил, что Собянин принимает правильные меры, оказывая помощь соседнему региону.

"К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей", — также заявил президент.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил, что угроза распространения лесного пожара в Нижегородской области на населенные пункты и нефтепровод отсутствует.

"На данный момент угроза перехода огня на территорию населенных пунктов и нефтепровод отсутствует. До ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние более 10 километров", — сказал он.

По словам Путина, борьба с лесными пожарами проходит сложно по всему континенту, из-за высоких температур, засухи, пересыхания рек и других факторов, и требует привлечения масштабных ресурсов. При этом он отметил, общая площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом.

"Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения, необходимые поручения даны, соответствующие средства выделены. Мы и в начале опасного пожарного сезона встречались и выделяли эти решения в мае текущего года, утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров", — подчеркнул он.

Риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная, указал Путин.

"И в этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль", — сказал он.

Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить регионы страны, где сейчас сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться с ней и доложить ему.