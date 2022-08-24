МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Посольство России в Латвии начало выдавать визы задержанным в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из страны, заявил российский посол в республике Михаил Ванин. СМИ: в Латвии возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги

Ранее сообщалось, что полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, демонтаж которого возобновили в среду, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

"Мы… уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов — ред.) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".