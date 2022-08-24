Российское посольство выдает визы задержанным в ходе протестов в Латвии
Посол России в Риге Ванин сообщил о выдаче виз задержанным в ходе протестов у памятника в Латвии
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Посольство России в Латвии начало выдавать визы задержанным в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из страны, заявил российский посол в республике Михаил Ванин.
Ранее сообщалось, что полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, демонтаж которого возобновили в среду, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.
"Мы… уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов — ред.) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/society/20220824/837874715.html
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