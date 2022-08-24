МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поручил правительству произвести единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям учеников от 6 до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса

"Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение данного поручения является премьер-министр России Михаил Мишустин.