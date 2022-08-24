МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ежедневно в Европейском союзе на рабочем месте умирают в среднем 12 человек, показатель необходимо свести к нулю, сообщили в Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC). В ЕС разрешили российскому банку проводить платежи "Транснефти" за транзит

"Каждый рабочий день в Европейском союзе в среднем 12 человек не возвращаются домой, потому что они умерли на работе", — говорится в материалах объединения.

Отмечается, что в Испании в первую половину 2022 года на работе умерли 394 человека, на 60 работников больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Давно пора ставить человеческие жизни над более высокой прибылью", — пишет ETUC в Twitter. В этой связи конфедерация подготовила петицию, призывающую Евросоюз предпринять необходимые действия, чтобы положить конец смертям на рабочем месте.

В сообщении подчеркивается, что Европа, несмотря на прогресс последних пяти лет, далека от того, чтобы положить конец смертям, связанным с работой. "

Мы требуем ноль смертей на работе!", — заключили в ETUC.