МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Снос памятника воинам-освободителям Риги неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений России и Латвии, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Посольство направило МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника в Риге

Ранее сообщалось, что латвийские власти возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги, была снесена женская скульптура.

"Уничтожение Памятника воинам Советской Армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны", — отметила Захарова, добавив, что это делается вопреки вопреки международным обязательствам Латвии и протестам со стороны собственных граждан.

По словам официального представители МИД России, снос монумента не сможет уничтожить память о подвиге советских воинов-освободителей и ведет только к дальнейшей "деградации отношений". Москвы и Риги.