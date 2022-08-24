Захарова назвала уничтожение памятника Освободителям Риги неприемлемым
Захарова заявила, что уничтожение властями Латвии памятника Освободителям Риги неприемлимо
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Снос памятника воинам-освободителям Риги неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений России и Латвии, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что латвийские власти возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги, была снесена женская скульптура.
"Уничтожение Памятника воинам Советской Армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны", — отметила Захарова, добавив, что это делается вопреки вопреки международным обязательствам Латвии и протестам со стороны собственных граждан.
По словам официального представители МИД России, снос монумента не сможет уничтожить память о подвиге советских воинов-освободителей и ведет только к дальнейшей "деградации отношений". Москвы и Риги.
https://1prime.ru/society/20220824/837878635.html
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