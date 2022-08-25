МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Белый дом предоставляет Украине самый большой единовременный пакет военной помощи, который, по заявлению президента США Джо Байдена, составит $2,98 миллиарда, сообщают "Ведомости". США планируют выделить Украине ещё 775 миллионов долларов "военной помощи"

"Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе", — заявил Байден.

По данным Bloomberg, в пакет включены 245 тысяч снарядов калибра 155 мм, 65 тысяч — калибра 105 мм, контрбатарейные радары, беспилотные летательные аппараты и другое.