США отправили Украине беспрецедентный по масштабу пакет военной помощи
СМИ: США отправили Украине рекордный по масштабу пакет военной помощи на $2,98 миллиардов
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Белый дом предоставляет Украине самый большой единовременный пакет военной помощи, который, по заявлению президента США Джо Байдена, составит $2,98 миллиарда, сообщают "Ведомости".
"Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе", — заявил Байден.
По данным Bloomberg, в пакет включены 245 тысяч снарядов калибра 155 мм, 65 тысяч — калибра 105 мм, контрбатарейные радары, беспилотные летательные аппараты и другое.
https://1prime.ru/society/20220825/837881943.html
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