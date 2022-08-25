МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин хочет закончить карьеру в 50–55 лет,, показало исследование сервиса Работа.ру и СберНПФ, которое есть у РИА Новости. Названы статьи расходов, на которые россияне чаще всего берут кредиты

По данным исследования, 84% опрошенных россиян планируют выйти на пенсию позже 50 лет. Из них 24% — в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет. Каждый пятый (20%) хочет закончить карьеру в 50–55 лет, еще 18% признаются, что собираются выйти на пенсию позже 65 лет. При этом 10% хотели бы завершить трудовую деятельность до 45 лет, а 6% — до 35 лет.

Большинство (84%) россиян, принимавших участие в опросе, планируют получать дополнительный доход на пенсии. Не планируют этого делать или не задумываются об этом только 16% респондентов. При этом около половины (46%) участников исследования заявили, что собираются жить на собственные накопления.

Почти столько же (43%) надеются на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Каждый четвёртый участник опроса признаётся, что рассчитывает на доходы от собственного бизнеса (24%), каждый пятый (19%) хотели бы получать финансовую поддержку от родственников и детей.

Исследование проводилось в августе среди 4,4 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов России.