МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Запад — самое слабое звено в ситуации вокруг Украины, заявил аналитик британского журнала The Spectator Марк Галеотти. В МИД заявили, что Запад опускает "железный занавес"

Отметив, что в западных странах стремительно растут счета за топливо стремительно растут, а бюджеты испытывают давление, Галеотти утверждает, что главный вопрос сегодня "не в том, перестанет ли Запад поддерживать Украину, а в том, сколько боли его политики и общественность готовы принять от ее имени".

При этом он уверен, что Украину ждет поражение сразу же после того, как западные страны перестанут поставлять ей вооружения.

"Ни один застой не длится вечно. Было бы глупо считать Россию израсходованной силой. Президент России Владимир Путин явно надеется пережить способность Украины сопротивляться или готовность США и Европы поддержать ее", — заметил аналитик.

По его убеждению, самым слабым игроком в украинском конфликте является Запад, который проводит провальную политику против России.

"Санкции никогда не заставят Путина изменить свое мнение, они только повлияют на его расчеты и возможно ослабят армию. В этом случае дополнительные ограничения не сработают. Вопрос в том, как долго Запад может проявлять стратегическое терпение и готов ли заплатить цену экономической войны", — заключил Галеотти.