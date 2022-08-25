Мишустин утвердил единовременную выплату миллиона рублей матерям-героиням
Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах в миллион рублей матерям-героиням
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат денежных поощрений матерям-героиням, сказано в сообщении на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена", — отмечается в сообщении.
В правительстве также отметили, что женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", которое присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей, будут получать по одному миллиону рублей. В сообщении также сказано, что для родителей, награжденных орденом "Родительская слава", поощрения увеличатся с 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
"Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награждённым в 2022 году. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета", — добавили в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220825/837886325.html
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