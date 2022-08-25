МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин тратит в год от 50 до 70 тысяч рублей на покупку мебели, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Экспорт турецкой мебели в Россию в первом полугодии вырос на 88%

"Почти четверть россиян тратят на покупку мебели 30-50 тысяч рублей в год (23%, это самый распространенный ответ). Расходы каждого пятого составляют 50-70 тысяч рублей в год, а каждого восьмого — 70-100 тысяч рублей в год или 100-150 тысяч рублей в год (по 13%)", — говорится в исследовании.

При этом больше всех в России на мебель тратят жители Омска (расходы 40% жителей города составляют более 70 тысяч рублей в год), Краснодара и Уфы (по 38%), Москвы (32%), Санкт-Петербурга (31%), Воронежа (30%), Волгограда и Нижнего Новгорода (по 28%).

Отмечается, что 35% россиян покупают различные предметы мебели раз в несколько лет, 11% — не реже раза в год, а 6% даже несколько раз в год. "Каждый двенадцатый (8%) присматривает себе новую кровать или шкаф только когда делает ремонт и полностью обновляет интерьер. 40% респондентов признаются, что приобретают мебель просто по мере необходимости — когда она ломается, теряет вид или просто надоедает. При этом чаще всего россияне покупают сразу несколько предметов мебели (так делают 44% респондентов) или даже полный ее комплект (35%)", — добавляется в сообщении.

Кроме того, респонденты отмечают, что при покупке мебели для них наиболее важно соотношение цены и качества, на втором месте — профессиональная сборка и внешний вид товара, замыкает тройку — наличие доставки.