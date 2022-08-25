МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в июле увеличился до 27% с 26% в июне, при этом индекс свободных денег составил 80%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Аналитики выяснили, кто в России претендует на самые высокие зарплаты

Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Исследование на основе Единой панели данных "Ромир" показало, что в июле после основных трат в кошельке россиянина осталось 27% свободных денег (на 1 процентный пункт больше, чем в июне)", — говорится в исследовании.

"Индекс свободных денег составил 80%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 2% (2 процентных пункта)", — отмечают исследователи. При этом по отношению к июлю прошлого года индекс сократился на 6% (5 процентных пункта), тогда он составлял 85%. В холдинге также отметили, что динамика против прошлого года в июле, хоть и находится в отрицательной зоне, но значительно выше динамики последних месяцев.