МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям — 79-метрового обелиска. В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе

На видеотрансляции из парка Победы зафиксировано, как обелиск после нескольких часов работ по демонтажу упал на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM.

Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек. Скульптуру "Мать-Родина" снесли 24 августа.

Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. В свою очередь директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.

Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.

Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине