МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года, предусмотрев 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил выделить средства на завершение незаконченных строек

"Правительству РФ… в целях комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры: разработать и утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы (с возможностью продления до 2030 года), предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 150 миллиардов рублей ежегодно", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения – 1 декабря 2022 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.