МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас рассказал, что считает оправданным вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных пользователей. Россиянам объяснили, кому положено бесплатное жилье

Сенатор привел информацию ряда Telegram-каналов, что в открытый доступ якобы попали данные 44 миллионов пользователей, предположительно, онлайн-кинотеатра "Старт", среди этих данных их имена, пароли, адреса электронной почты, даты начала и окончания подписки.

"Нужны оборотные штрафы", — написал Клишас.

Сенатор пояснил РИА Новости, что оборотный штраф мог бы применяться "к любым фирмам, кто собирает персональные данные граждан".

Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники писали, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки.