МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Боррель заявил, что Евросоюз очень скоро ждут серьезные вызовы

Такую меру планируют поддержать на следующей неделе для снижения числа выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз россиянам, отмечает издание.

В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.

Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены Евросоюза имеют право ограничить выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".