Сенатор Бондарев: усложняя визовый режим, европейцы снижают количество бизнес-контактов с Россией
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Если европейцы усложнят визовый режим с РФ, количество как бизнес-контактов с Россией, так и туристических визитов наших соотечественников в страны ЕС снизится, что ударит по Европе, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"По информации газеты "Financial Times", министры иностранных дел стран Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией в ближайшее время. Эта мера, по мнению Евросоюза, должна снизить число выдаваемых россиянам шенгенских виз", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению законодателя, руководство стран ЕС "не умнеет и не становится адекватнее". "Неужели они таким образом надеются на нас надавить и повлиять на наше геополитическое поведение? Или полагают, что эти очередные "санкции" остановят нас на пути осуществления специальной военной операции? Или просто хотят выслужиться перед США?" — удивляется он.
На самом деле европейские государства сами сужают свой экономический потенциал, который мог бы, напротив, увеличиваться от взаимодействия с Россией, считает Бондарев.
"Усложнят визовый режим для нас — количество как бизнес-контактов с Россией, так и туристических визитов наших соотечественников в страны ЕС снизится. И это ударит прежде всего по ним самим", — уверен сенатор.
По его словам, многие россияне обойдутся и без европейских турне. "Многие наши соотечественники искренне предпочитают отдых в России путешествиям за рубеж. А вот за счёт чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если ещё и туристическая отрасль лишится важного источника, — большой вопрос", — заключил политик.
https://1prime.ru/society/20220828/837914833.html