МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Если европейцы усложнят визовый режим с РФ, количество как бизнес-контактов с Россией, так и туристических визитов наших соотечественников в страны ЕС снизится, что ударит по Европе, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

"По информации газеты "Financial Times", министры иностранных дел стран Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией в ближайшее время. Эта мера, по мнению Евросоюза, должна снизить число выдаваемых россиянам шенгенских виз", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению законодателя, руководство стран ЕС "не умнеет и не становится адекватнее". "Неужели они таким образом надеются на нас надавить и повлиять на наше геополитическое поведение? Или полагают, что эти очередные "санкции" остановят нас на пути осуществления специальной военной операции? Или просто хотят выслужиться перед США?" — удивляется он.

На самом деле европейские государства сами сужают свой экономический потенциал, который мог бы, напротив, увеличиваться от взаимодействия с Россией, считает Бондарев.

"Усложнят визовый режим для нас — количество как бизнес-контактов с Россией, так и туристических визитов наших соотечественников в страны ЕС снизится. И это ударит прежде всего по ним самим", — уверен сенатор.

По его словам, многие россияне обойдутся и без европейских турне. "Многие наши соотечественники искренне предпочитают отдых в России путешествиям за рубеж. А вот за счёт чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если ещё и туристическая отрасль лишится важного источника, — большой вопрос", — заключил политик.