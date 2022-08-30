ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Нидерланды выступят за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. Индекс доверия к экономике в еврозоне в августе снизился

"В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз (россиянам)", — цитирует министра RTL Nieuws.

Однако глава МИД отметил, что запрет не должен касаться других видов виз — учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.

В Евросоюзе на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщала газета Financial Times. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.

Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".