МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщили журналистам в Центральной клинической больнице.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сказали журналистам в ЦКБ.

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

Михаил Горбачев в 1985 году стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а в марте 1990 года был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза. Период его руководства отметился важнейшими в геополитическом смысле событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом Советского Союза.