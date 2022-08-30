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Умер Михаил Горбачев
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Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщили журналистам в Центральной клинической больнице. "Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной... ПРАЙМ, 30.08.2022
общество , новости, михаил горбачев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщили журналистам в Центральной клинической больнице.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сказали журналистам в ЦКБ.
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
Михаил Горбачев в 1985 году стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а в марте 1990 года был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза. Период его руководства отметился важнейшими в геополитическом смысле событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом Советского Союза.