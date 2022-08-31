МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Большинству россиян с детьми в этом году потребовалось от 10 до 15 тысяч рублей на подготовку к школе, чаще приходилось тратить больше, чем изначально планировалось, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Роспотребнадзор не планирует вводить ограничительные меры в школах

"Согласно исследованию на основе Единой панели данных "Ромир", большинству россиян с детьми школьного возраста (36%) для подготовки к учебному периоду потребовалось от 10 000 до 15 000 рублей. В 10 000 рублей укладываются 24% россиян. Для 33% родителей расходы составили свыше 15 000 рублей", — говорится в сообщении.

При этом позволить себе потратить на подготовку к школе россияне могли меньше фактических затрат. "Так от 10 000 до 15 000 могли себе позволить лишь 25%. Большинство ориентировалось на сумму до 10 000 рублей (47%). Свыше 15 000 рублей планировали потратить 18%", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что первой статьей расходов стали канцелярские товары, на них потратились 82% родителей. На втором месте — спортивная форма, ее купили 66%. Новый ранец купили или планируют купить ребенку 58%. Чуть больше половины потратили деньги на одежду для школы или школьную форму.

Согласно данным холдинга, только 56% родителей планируют при этом посетить торжественную линейку, посвященную началу учебного года в школе.