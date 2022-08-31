МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Разработанный Минюстом проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в отношении экономических преступлений содержит ряд полезных мер, но предлагаемые изменения недостаточно эффективны, говорится в письме, направленном уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым министру юстиции РФ Константину Чуйченко. Адвокаты одобрили идею запрета ареста за экономические преступления

Минюст РФ ранее разработал поправки к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, которые предусматривают сокращение в два раза максимальных сроков следствия по экономическим преступлениям, а также запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести.

"Проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ стал результатом исполнения недавнего поручения президента страны, он призван четче регламентировать особенности избрания меры пресечения для предпринимателей, а также вопросы продления сроков их содержания под стражей и сроков следствия. Но, несмотря на ряд полезных мер, предлагаемые изменения недостаточно эффективны и не позволят в полной мере решить поставленные президентом задачи",- указывает в письме омбудсмен, текст которого распространила пресс-служба Титова.

Для решения главного вопроса – как поставить барьер для заключения предпринимателей в СИЗО – можно, по его мнению, было бы ввести простую и недвусмысленную формулу. "Если обвинение предъявляется по любой из статей "Преступления в сфере экономики", если оно не сопряжено с насилием, и, если обвиняемый обладает официальным статусом предпринимателя, предварительное заключение назначаться не может в принципе", — считает Титов. Минюст предложил запретить аресты за нетяжкие экономические преступления

Уполномоченный отметил, что обстоятельство "уклонения от правосудия" требует дополнительного прояснения. "Практика показывает, что к скрывающимся относят и тех, кто даже не подозревает о своем уголовном преследовании (в том числе именно для того, чтобы создать основания для помещения в СИЗО)", — пишет Титов.

Наконец, в законопроекте не обеспечивается приоритетное избрание иных мер пресечения. "Подчеркнем – не домашний арест, потому что домашний арест все равно не позволяет управлять предприятием, наносит вред бизнес-процессам, отражается на судьбе сотрудников", — заключил уполномоченный.