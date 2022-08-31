МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бельгия, комментируя предложение о запрете туристических виз для граждан России, выступила против полной изоляции россиян, сообщила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб. Захарова: ЕС должен заняться ядерной безопасностью в регионе, а не визами

"Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения", — сказала глава бельгийского МИД.

Она также отметила, что Бельгия в связи с высылкой дипломатов из посольства в Москве практически не имеет возможности выдавать туристические визы гражданам России.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".