МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бельгия, комментируя предложение о запрете туристических виз для граждан России, выступила против полной изоляции россиян, сообщила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики

Захарова: ЕС должен заняться ядерной безопасностью в регионе, а не визами

"Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения", — сказала глава бельгийского МИД.

Она также отметила, что Бельгия в связи с высылкой дипломатов из посольства в Москве практически не имеет возможности выдавать туристические визы гражданам России.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".