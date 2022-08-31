МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бывший президент СССР Михаил Горбачев навсегда останется в истории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание". Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Он отметил, что Горбачев искренне хотел верить в окончание холодной войны и наступление вечного романтического периода с Западом. "Этот романтизм не оправдался, никакого романтического периода и медового столетия не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя", — добавил Песков.

"Ушедший вчера Михаил Сергеевич Горбачёв — это государственный деятель, который навсегда останется в истории нашей страны. Многие спорят о той роли которую он сыграл, но то, что это был экстраординарный человек, уникальный человек, — это однозначно", — сказал он.