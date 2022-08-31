Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах
Министр просвещения Кравцов: с нового учебного года нельзя использовать телефоны на уроках
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. С нового учебного года нельзя будет использовать мобильные телефоны на уроках, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — сказал он на общероссийском родительском собрании.
Министр также отметил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.
https://1prime.ru/society/20220831/837943755.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.