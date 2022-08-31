МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. С нового учебного года нельзя будет использовать мобильные телефоны на уроках, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на сборы детей в школу

"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — сказал он на общероссийском родительском собрании.

Министр также отметил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.