МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Итоги обсуждения странами Евросоюза вопроса визовых ограничений для россиян можно считать компромиссной развязкой, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. В Совфеде рассказали об ответе на возможные визовые ограничения ЕС

"Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию", — отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

В Праге идут неформальные консультации министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза. По данным Венгрии, министры иностранных дел ЕС не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз россиянам. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.