МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к островам архипелага Цзиньмэнь трех китайских дронов, открыли по ним огонь, заявили в пресс-службе Минобороны острова. Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону дрона китайской армии

"В промежутке с 18.00 (13.00 по мск) до 20.00 (15.00 мск) 31 августа было зафиксировано приближение трех гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй", — сообщил пресс-секретарь армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня. Текс опубликован на официальном интернет-портале оборонного ведомства Тайваня.

Отмечается, что беспилотники удалились в сторону города Сямэнь в провинции Фуцзянь после серии предупредительных выстрелов.

Ранее во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого вооруженные силы Тайваня ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.