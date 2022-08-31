МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минцифры предлагает распространить технологию идентификации граждан с помощью смартфона на покупки в магазинах, подтверждение бесплатного проезда в транспорте и другие бытовые ситуации и провести пилот этого проекта в Москве, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Минцифры предложило упростить условия выдачи льготных кредитов IT-компаниям

Он напомнил, что сейчас в России в рамках нескольких проектов, в числе которых борьба с Covid-19, "Пушкинская карта" и паспорт болельщика апробированы и работают технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфонов.

"Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации, например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупке в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определенных товаров. Ну, в общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать", — сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Нам кажется, что технология работает, и мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы — ред.) обсудили, что, конечно, было бы здорово в Москве провести такой пилот. Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций", — добавил глава Минцифры.

В свою очередь в Минцифры добавили, что идентификацию предлагается проходить с помощью специального сервиса, который ведомство предлагает запустить на "Госуслугах". "Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством", — поясняется в сообщении министерства в официальном канале в Telegram.

В ведомстве отметили, что "цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным", а список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит правительство РФ.