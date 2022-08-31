ООН, 31 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать решение Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном порядке выдачи виз. Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Он подчеркнул, что в ООН не уполномочены комментировать подобные решение.

"Не мне анализировать, что привело Евросоюз к такому шагу. Как я понимаю, это не остановка выдачи виз — мы в принципе не верим в закрытие границ. Но у меня нет какого-то конкретного комментария по поводу изменения политики (ЕС)", — сказал Дюжаррик.

Ранее главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.