В ООН не комментировали изменение правил выдачи виз Евросоюз для россиян
В ООН не стали комментировать изменение правил выдачи виз Евросоюз для россиян
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ООН, 31 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать решение Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном порядке выдачи виз.
Он подчеркнул, что в ООН не уполномочены комментировать подобные решение.
"Не мне анализировать, что привело Евросоюз к такому шагу. Как я понимаю, это не остановка выдачи виз — мы в принципе не верим в закрытие границ. Но у меня нет какого-то конкретного комментария по поводу изменения политики (ЕС)", — сказал Дюжаррик.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
https://1prime.ru/society/20220831/837951674.html
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