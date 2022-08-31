МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель. Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

"Я очень буду приветствовать… решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны", — заявил Рейнсалу в интервью агентству Рейтер.

Он отметил, что несмотря на решение ЕС по вопросу выдачи виз в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на "компетенции стран из соображений национальной безопасности".

Ранее в среду Рейнсалу сообщил, что Эстония рассматривает возможность запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы других стран ЕС.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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