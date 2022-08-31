МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЕС РЕШИЛ РАСТОРГНУТЬ СОГЛАШЕНИЕ С РФ ОБ УПРОЩЕННОМ ВИЗОВОМ РЕЖИМЕ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837946966.html
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЕС РЕШИЛ РАСТОРГНУТЬ СОГЛАШЕНИЕ С РФ ОБ УПРОЩЕННОМ ВИЗОВОМ РЕЖИМЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837946966.html
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