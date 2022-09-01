МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Приостановка ЕС облегченного визового режима с Россией повлияет и на европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия не будет уподобляться ЕС в политике "сжигания мостов", заявили в МИД

Ранее в среду страны Европейского союза договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнял, что разрешение на въезд в Европу смогут получить определенные категории российских граждан. Кроме того, процесс выдачи виз станет более сложным и длительным, подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что информации о процессе получения визы пока нет.

"Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", — сказал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Москва, отвечая на действия ЕС, пойдет по пути, "который наилучшим образом соответствует ее интересам".