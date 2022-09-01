Ограничение на выдачу виз россиянам затронет и европейцев, заявил Песков
Песков назвал ограничение на выдачу виз россиянам "нелепым решением", которое затронет и европейцев
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Приостановка ЕС облегченного визового режима с Россией повлияет и на европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в среду страны Европейского союза договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнял, что разрешение на въезд в Европу смогут получить определенные категории российских граждан. Кроме того, процесс выдачи виз станет более сложным и длительным, подчеркнул он.
Песков подчеркнул, что информации о процессе получения визы пока нет.
"Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", — сказал пресс-секретарь президента России.
Он добавил, что Москва, отвечая на действия ЕС, пойдет по пути, "который наилучшим образом соответствует ее интересам".
https://1prime.ru/society/20220901/837958511.html
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