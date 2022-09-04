МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. США не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для россиян, и выступают против распространения на всех россиян такой "ответственности", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Глупее не придумаешь". В США критикуют идею лимита цен на нефть из России

Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении РФ.

"Мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом", — сказал Кирби.

По его словам, "сами россияне не должны в результате этого страдать".

Он также напомнил, что США ввели визовые санкции против россиян, которых считают персонально ответственными за ситуации на Украине. Сами американцы еще до начала военной спецоперации приостановили выдачу въездных виз в России, ссылаясь на нехватку персонала, который сократился из-за двусторонних противоречий.