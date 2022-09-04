МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на обновленные данные на утро воскресенья. Счетная палата будет проверять эффективность охраны лесов от пожаров

Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.

"Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек: в том числе пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата (мэрии — ред.), три сотрудника МЧС", — говорится в сообщении.