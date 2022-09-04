В результате лесных пожаров в Казахстане пострадали десять человек
МЧС: в результате масштабных лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на обновленные данные на утро воскресенья.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.
"Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек: в том числе пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата (мэрии — ред.), три сотрудника МЧС", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220904/837990597.html
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