Песков заявил о готовности Москвы к разговору с Киевом
Песков: Москва готова к разговору с Киевом о том, как будут выполняться ее условия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно — о том, как будут выполняться наши условия", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, отвечая на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений.
На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Безусловно", — сказал Песков.
https://1prime.ru/society/20220904/837994008.html
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