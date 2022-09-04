ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Медведев назвал Германию "врагом России"

"Конечно — о том, как будут выполняться наши условия", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, отвечая на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений.

На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно.

"Безусловно", — сказал Песков.