МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и покинул в воскресенье Москву, сообщила американская дипмиссия в РФ. В США прокомментировали идею Евросоюза о визовых ограничениях для россиян

"Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву…До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд", — говорится в комментарии на сайте посольства.

В дипмиссии напомнили, что посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе.

При этом речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Джона Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник.