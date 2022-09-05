МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На начало сентября этого года выявлено 193 виновника лесных пожаров, к административной ответственности привлечено 6248 человек, выписано 85,5 миллиона рублей штрафов, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. Казахстанский банк спишет кредиты клиентам, потерявшим дома из-за пожаров

"На начало сентября выявлено 193 виновника лесных пожаров, на 17 больше, чем за тот же период в прошлом году. К административной ответственности привлечено 6248 лиц. Выписано штрафов на сумму 85,5 миллиона рублей. Но взыскано чуть меньше 63 миллиона рублей, в том числе и через службу судебных приставов", — рассказал Козлов в интервью "Российской газете".

В мае этого года Госдума приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двухкратном для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами.

Санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП для граждан теперь составляют от 15 до 30 тысяч рублей (было от 1,5 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч (было от 10 до 20 тысяч), для юрлиц — от 100 до 400 тысяч (было от 50 до 200 тысяч).