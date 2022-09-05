В Минприроды раскрыли объем штрафов, собранных с виновников пожаров
Минприроды: с виновников пожаров в этом году собрано 85,5 миллиона рублей штрафов
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На начало сентября этого года выявлено 193 виновника лесных пожаров, к административной ответственности привлечено 6248 человек, выписано 85,5 миллиона рублей штрафов, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.
"На начало сентября выявлено 193 виновника лесных пожаров, на 17 больше, чем за тот же период в прошлом году. К административной ответственности привлечено 6248 лиц. Выписано штрафов на сумму 85,5 миллиона рублей. Но взыскано чуть меньше 63 миллиона рублей, в том числе и через службу судебных приставов", — рассказал Козлов в интервью "Российской газете".
В мае этого года Госдума приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двухкратном для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами.
Санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП для граждан теперь составляют от 15 до 30 тысяч рублей (было от 1,5 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч (было от 10 до 20 тысяч), для юрлиц — от 100 до 400 тысяч (было от 50 до 200 тысяч).
https://1prime.ru/society/20220905/837996394.html
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