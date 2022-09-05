Органы власти начнут вести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"
Правительство обязало органы власти с 1 декабря вести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Органы государственной власти будут обязаны вести официальные страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Такое решение приняло правительство России.
"Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"", — сообщается в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что госучреждения будут публиковать на своих страницах в соцсетях:
отчеты о проводимых мероприятиях,
комментарии по актуальным вопросам,
актуальные контактные данные.
https://1prime.ru/society/20220905/838000257.html
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