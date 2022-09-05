МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Органы государственной власти будут обязаны вести официальные страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Такое решение приняло правительство России. Соцсеть "Одноклассники" занялась обновлением имиджа

"Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"", — сообщается в телеграм-канале кабмина.

Отмечается, что госучреждения будут публиковать на своих страницах в соцсетях: