ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о расселении аварийного жилья, заявил о необходимости объединять усилия, "чтобы людей вытащить из трущоб". Путин предсказал "Новатэку" хорошие финансовые показатели

Президент России в рамках совещания по развитию Камчатки спросил главу Петропавловк-Камчатского городского округа, как движется работа по расселению из аварийного жилья.

"Безусловно, эта работа должна быть продолжена. Я обращал на это внимание и федеральных властей, и региональных, ну и разумеется на вашем уровне. Нужно объединять усилия для того, чтобы людей вытащить из трущоб. Обязательно нужно продолжать эту работу", — сказал президент.