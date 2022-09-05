МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов признан виновным по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Признать Сафронова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ", — огласила решение судебная коллегия.

Его приговорили к 22 годам колонии, а также назначили штраф в 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. На обжалование решения у сторон есть десять дней, в силу оно пока не вступило. Адвокат Сафронова позже заявил, что обжалует приговор.

Сафронову, который ранее занимался журналистской деятельностью в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.