МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сенаторы поддержат изменения в законодательство РФ о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, заявила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам СВО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии тем, кто хочет поехать на Украину добровольцем, участвовать в СВО.

"Мы ожидаем, что правительство внесет изменения в трудовое законодательство в Госдуму. Сенаторы их поддержат", — сказала политик.

Она также отметила, что "есть поручение президента, и его надо выполнять".

По словам парламентария, как только документ будет внесен в Госдуму и поступит в Совет Федерации, "мы сразу приступим к его рассмотрению вместе с органами исполнительной власти".

Святенко также отметила, что нужно будет просчитать необходимые средства, обсудить данные поправки по линии Минтруда и Минфина.