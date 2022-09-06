Путин поздравил Кадырова со 100-летием образования республики
Путин по телефону поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со 100-летием образования республики
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову, поздравил его и жителей региона со 100-летием образования республики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики", — сказал пресс-секретарь президента России.
https://1prime.ru/society/20220906/838020259.html
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