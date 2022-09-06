МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову, поздравил его и жителей региона со 100-летием образования республики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли

"Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики", — сказал пресс-секретарь президента России.