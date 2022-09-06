ЕС уведомит Россию о приостановке визового соглашения за 48 часов
Евросоюз уведомит Россию о приостановке визового соглашения за 48 часов до его вступления в силу
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Евросоюз уведомит Россию о вступлении в силу решения о приостановке соглашения по упрощенному визовому режиму не позднее, чем за 48 часов, пояснили в Еврокомиссии.
Ранее ЕК представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между Европейским союзом и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу после публикации в официальном журнале сообщества.
Кроме того, Еврокомиссия намерена опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях.
"Теперь Совет ЕС должен изучить и утвердить предложение по приостановке соглашения по упрощению выдачи виз. Как только оно будет принято, приостановка вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС. Решение будет доведено до России, как минимум, за 48 часов до вступления в силу", — говорится в пояснении по процедуре решения.
https://1prime.ru/society/20220906/838023220.html
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