МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Евросоюз уведомит Россию о вступлении в силу решения о приостановке соглашения по упрощенному визовому режиму не позднее, чем за 48 часов, пояснили в Еврокомиссии. ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима для россиян

Ранее ЕК представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между Европейским союзом и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу после публикации в официальном журнале сообщества.

Кроме того, Еврокомиссия намерена опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях.

"Теперь Совет ЕС должен изучить и утвердить предложение по приостановке соглашения по упрощению выдачи виз. Как только оно будет принято, приостановка вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС. Решение будет доведено до России, как минимум, за 48 часов до вступления в силу", — говорится в пояснении по процедуре решения.