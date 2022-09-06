БРЮССЕЛЬ, 6 сен — ПРАЙМ. В случае, если ЕС откажется от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, то стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 евро до стандартных 80-ти, а сроки рассмотрения составят порядка 15 дней, в исключительных случаях возможно изучение документов до 45 дней, говорится в распространенном Еврокомиссией предложении о приостановке визового соглашения с РФ. ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима для россиян

Ранее Еврокомиссия представила предложения по отмене облегченного визового режима между ЕС и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду, 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу. Планируется также опубликация рекомендаций консульствам европейских стран по работе в новых условиях.

"На практике россияне-соискатели виз столкнутся со следующим: визовые сборы увеличатся с 35 до 80 евро для всех категорий. Стандартный срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней… Этот срок может быть увеличен до 45 дней максимум в особых случаях, когда необходима более глубокая проверка", — говорится в документе ЕК.

Процедура получения многократных виз также усложнится. "Соискатели виз более не будут иметь облегченный доступ к мультивизам в шенгенском пространстве", — указали в ЕК.

Будет необходимо предоставлять больше подтверждающих документов. Граждане РФ "больше не смогут ограничиваться документами, предусмотренными согласно упрощенному списку, действовавшему в рамках соглашения об упрощении выдачи виз".

В Еврокомиссии напомнили, что ЕС заключает соглашения об упрощении выдачи виз "с ограниченным числом государств, такие соглашения основаны на обоюдном доверии".